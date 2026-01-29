На Урале ищут ответственных за гибель школьника, упавшего в колодец

В правоохранительных органах региона агентству пояснили, что собственник колодца не установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались, в итоге безопасность колодца не была обеспечена. Мальчик воспитывался в полной семье, у него есть сестра 2016 года рождения и брат 2023 года рождения. Семья на профилактическом учете не состоит.