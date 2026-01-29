На Урале ищут ответственных за гибель школьника, упавшего в колодец

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 9-летнего ребенка, который, возвращаясь из школы домой, упал в колодец с водой в Нязепетровске Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, 28 января днем 9-летний мальчик после окончания учебы в школе в Нязепетровске перестал выходить на связь с родителями. Его тело нашли в колодце с водой на открытом участке местности по улице Южной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Следователем-криминалистом и следователем регионального СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Также проверку по факту гибели мальчика проводит прокуратура региона, сообщили РИА Новости в пресс-центре надзорного ведомства.
В правоохранительных органах региона агентству пояснили, что собственник колодца не установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались, в итоге безопасность колодца не была обеспечена. Мальчик воспитывался в полной семье, у него есть сестра 2016 года рождения и брат 2023 года рождения. Семья на профилактическом учете не состоит.