На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию
Челябинский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса, который сотрудничал со спецслужбами Украины и по их... РИА Новости, 29.01.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса, который сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию совершил диверсию на объекте транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, фигурант в сентябре 2024 года начал сотрудничать на конфиденциальной основе с сотрудником спецслужб Украины
, под руководством которого прошел обучение конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По заданию куратора в сентябре и октябре 2024 года он совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Оперативники УФСБ его разыскали и задержали.
"Двадцать девятого января судебной инстанцией подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 694 тысяч рублей с лишением специального звания "старший лейтенант полиции запаса", - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью 1 статьи 281 (диверсия) УК РФ
, уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, добавляет пресс-служба.