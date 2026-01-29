Рейтинг@Mail.ru
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию
11:54 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ural-2070945260.html
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию - РИА Новости, 29.01.2026
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию
Челябинский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса, который сотрудничал со спецслужбами Украины и по их... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:54:00+03:00
2026-01-29T11:54:00+03:00
украина
челябинский областной суд
россия
урал
происшествия
украина
россия
урал
украина, челябинский областной суд, россия, урал, происшествия
Украина, Челябинский областной суд, Россия, Урал, Происшествия
На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию

Экс-лейтенант полиции на Урале получил 18 лет за диверсию на объекте транспорта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса, который сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию совершил диверсию на объекте транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, фигурант в сентябре 2024 года начал сотрудничать на конфиденциальной основе с сотрудником спецслужб Украины, под руководством которого прошел обучение конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По заданию куратора в сентябре и октябре 2024 года он совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Оперативники УФСБ его разыскали и задержали.
"Двадцать девятого января судебной инстанцией подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 694 тысяч рублей с лишением специального звания "старший лейтенант полиции запаса", - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью 1 статьи 281 (диверсия) УК РФ, уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, добавляет пресс-служба.
УкраинаЧелябинский областной судРоссияУралПроисшествия
 
 
