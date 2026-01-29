На Урале экс-лейтенант полиции получил 18 лет за диверсию

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса, который сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию совершил диверсию на объекте транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Двадцать девятого января судебной инстанцией подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 694 тысяч рублей с лишением специального звания "старший лейтенант полиции запаса", - говорится в сообщении.