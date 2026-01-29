Суд Киева оставил под арестом олигарха Коломойского* по делу об убийстве

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта по делу о покушении на убийство, сообщает в четверг агентство Укринформ.
"Печерский районный суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2026 года по делу о заказном убийстве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
