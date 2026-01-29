Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал Украину отказаться от милитаризации - РИА Новости, 29.01.2026
22:55 29.01.2026
Финский политик призвал Украину отказаться от милитаризации
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Киев отказаться от милитаризации и назвал немыслимым желание Украины иметь армию численностью 800...
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Финский политик призвал Украину отказаться от милитаризации

Финский политик Мема призвал Киев отказаться от милитаризации

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Киев отказаться от милитаризации и назвал немыслимым желание Украины иметь армию численностью 800 тысяч человек после мирных переговоров.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
"Украине придётся отказаться от милитаризации и притязаний на территории, где де-факто проживают русскоязычное население. Немыслимо, чтобы Украина хотела иметь армию численностью 800 тысяч солдат после мирных переговоров", - написал Мема в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
В миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала