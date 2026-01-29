Финский политик призвал Украину отказаться от милитаризации

"Украине придётся отказаться от милитаризации и притязаний на территории, где де-факто проживают русскоязычное население. Немыслимо, чтобы Украина хотела иметь армию численностью 800 тысяч солдат после мирных переговоров", - написал Мема в соцсети Х.