МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Киев отказаться от милитаризации и назвал немыслимым желание Украины иметь армию численностью 800 тысяч человек после мирных переговоров.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
"Украине придётся отказаться от милитаризации и притязаний на территории, где де-факто проживают русскоязычное население. Немыслимо, чтобы Украина хотела иметь армию численностью 800 тысяч солдат после мирных переговоров", - написал Мема в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.