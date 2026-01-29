Рейтинг@Mail.ru
17:58 29.01.2026 (обновлено: 20:10 29.01.2026)
На Западе предрекли Украине серьезные проблемы в ближайшие недели
В ближайшие недели ситуация для Украины будет крайне тяжелой из-за проблем в энергетике и морозов, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:58:00+03:00
2026-01-29T20:10:00+03:00
украина, в мире
Украина, В мире
На Западе предрекли Украине серьезные проблемы в ближайшие недели

Reuters: положение украинцев усложнится из-за сильных морозов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В ближайшие недели ситуация для Украины будет крайне тяжелой из-за проблем в энергетике и морозов, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"В ближайшие три недели жизнь украинцев осложнится еще больше из-за сочетания резких морозов и перебоев в работе энергетической инфраструктуры", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 13:58
В статье также уточняется, что ночью температура опускается ниже минус 20 градусов.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Вчера, 09:14
 
