На Западе предрекли Украине серьезные проблемы в ближайшие недели
В ближайшие недели ситуация для Украины будет крайне тяжелой из-за проблем в энергетике и морозов, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.01.2026
На Западе предрекли Украине серьезные проблемы в ближайшие недели
Reuters: положение украинцев усложнится из-за сильных морозов
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В ближайшие недели ситуация для Украины будет крайне тяжелой из-за проблем в энергетике и морозов, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"В ближайшие три недели жизнь украинцев осложнится еще больше из-за сочетания резких морозов и перебоев в работе энергетической инфраструктуры", — говорится в материале.
В статье также уточняется, что ночью температура опускается ниже минус 20 градусов.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине
в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google
Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".