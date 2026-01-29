https://ria.ru/20260129/ukraina-2071045489.html
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка - РИА Новости, 29.01.2026
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
Украинцы продолжают активно использовать русский язык в случаях, когда это не запрещено законом, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
Ивановская: украинцы используют русский язык, когда это не запрещено законом
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинцы продолжают активно использовать русский язык в случаях, когда это не запрещено законом, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире YouTube-канала "КиевFM".
"Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе", — обрушилась она с критикой.
Омбудсмен заявила, что из жалоб, с которыми она работает, следует, что логика украинцев так не работает: когда дело не касается рабочих вопросов, они переходят на русский язык.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада
приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров
, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины
так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.