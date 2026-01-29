В Польше обвинили украинских продавцов генераторов в воровстве гумпомощи

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Польские граждане в соцсетях обвинили в воровстве гуманитарной помощи украинских продавцов генераторов, выяснило РИА Новости.

На прошлой неделе МВД Польши сообщило, что направит на Украину около 400 электрогенераторов на фоне трудностей в электроснабжении Киева и рекордных морозов. В сборе средств участвовали польские граждане. После получения украинской стороной первой обещанной партии оборудование стало появляться на маркетплейсах. В частности, пользователь из Киевской области выставил на продажу за 2,2 миллиона гривен (около 4 миллионов рублей) промышленный генератор FOGO FD 300 S-C, произведенный в Польше . Это вызвало раздраженную реакцию польских пользователей в интернете.

"Здесь, например, некий Андрей из Киевской области предлагает на продажу новенький (генератор - ред.), без стеснения. По польскому прейскуранту, по пересчету в гривны - 2 977 348. У Андрея дешевле на 777 348 гривен", - возмутился пользователь из Польши.

Вскоре объявление, набравшее тысячи просмотров, удалили, однако появилось новое: с той же моделью, от того же украинского пользователя, но с другой фотографией.

"Информация для поляков... якобы генератор - "гуманитарка". Так я вам говорю, что это я покупал его в 2024 году новым", - написал в объявлении Андрей.

Пользователь утверждает, что он якобы работает у него на производстве, и у него есть документы. Однако в объявлении каких-то подтверждающих данных он не привел.