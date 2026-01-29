Рейтинг@Mail.ru
Украина получила первую партию энергооборудования от Германии - РИА Новости, 29.01.2026
16:42 29.01.2026
Украина получила первую партию энергооборудования от Германии
Украина получила первую партию энергооборудования от Германии - РИА Новости, 29.01.2026
Украина получила первую партию энергооборудования от Германии
Украина получила первую партию энергооборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета помощи в 120 миллионов евро - в неё входят когенерационные... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, германия, киев, виталий кличко, денис шмыгаль
В мире, Украина, Германия, Киев, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
Украина получила первую партию энергооборудования от Германии

Свириденко: Киев получил от ФРГ партию энергооборудования на 120 млн евро

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина получила первую партию энергооборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета помощи в 120 миллионов евро - в неё входят когенерационные установки, генераторы, солнечные станции и другая критическая техника, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Получили первую партию энергетического оборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до 120 миллионов евро. Совместно с послом Германии Гайко Томсом встретили первую поставку, в том числе две когенерационных установки, генераторы и другую критически необходимую технику", - сообщила Свириденко в своём Telegram-канале.
Азербайджан отправил Украине новый груз с гумпомощью
27 января, 17:29
Азербайджан отправил Украине новый груз с гумпомощью
27 января, 17:29
Она отметила, что полученное оборудование поможет обеспечить светом и теплом более 85 тысяч человек в Киеве. Отмечается, что в ближайшее время на Украину прибудет ещё 41 когенерационная установка мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных. Всего ожидается получить 300 солнечных батарей, 375 батарей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов и другое оборудование, включая технику для ремонтных работ.
Свириденко подытожила, что этой зимой Германия предоставила 60 миллионов евро гуманитарной поддержки и внесла 167 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
Власти Киева сообщили 9 января, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
26 января, 12:53
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
26 января, 12:53
 
В миреУкраинаГерманияКиевВиталий КличкоДенис Шмыгаль
 
 
