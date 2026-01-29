Украина получила первую партию энергооборудования от Германии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина получила первую партию энергооборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета помощи в 120 миллионов евро - в неё входят когенерационные установки, генераторы, солнечные станции и другая критическая техника, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.