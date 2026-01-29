Рейтинг@Mail.ru
В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника военкомата
15:37 29.01.2026
В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника военкомата
В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника военкомата
Житель Украины в городе Умани Черкасской области ударил ножом в шею сотрудника военкомата, сообщает Черкасский областной военкомат. РИА Новости, 29.01.2026
В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника военкомата

В Умани мужчина ударил ножом в шею сотрудника военкомата

Автомобиль "скорой помощи" на Украине
Автомобиль "скорой помощи" на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Житель Украины в городе Умани Черкасской области ударил ножом в шею сотрудника военкомата, сообщает Черкасский областной военкомат.
"В Уманьском районе сотрудники ТЦК (военкомата - ред.) осуществляли оповещение военнообязанных... Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военнослужащих... и сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что раненый выжил и находится в медучреждении, нападавший задержан на месте и передан правоохранительным органам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
