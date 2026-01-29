Нидерланды призвали Украину соответствовать критериям для вступления в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Украина должна соответствовать Копенгагенским критериям для вступления в ЕС, Нидерланды остаются строги, но справедливы в этом вопросе, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.
"Мы считаем, что для получения полноправного членства Копенгагенские критерии должны быть первостепенными. Такова наша позиция на протяжении всех этих лет. Мы были строги, но справедливы, и хотим оказать помощь тем, кто в ней нуждается, чтобы соответствовать Копенгагенским критериям", - сказал ван Вил в ответ на вопрос журналистов о перспективах вступления Украины в ЕС в 2027 году.
По его словам, в настоящее время ожидаются предложения Еврокомиссии о том, как совместить эту перспективу для украинцев и при этом соблюсти упорядоченный процесс вступления в Евросоюз.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в Евросоюз суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС.
