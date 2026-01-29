Нидерланды призвали Украину соответствовать критериям для вступления в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Украина должна соответствовать Копенгагенским критериям для вступления в ЕС, Нидерланды остаются строги, но справедливы в этом вопросе, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.