Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
13:40 29.01.2026 (обновлено: 21:11 29.01.2026)
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
Киев обвинил советника президента США Дональда Трампа в незнании деталей конфликта из-за слов о главе офиса президента Украины Кирилле Буданове*, пишет The Kyiv РИА Новости, 29.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Киев
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ

Kyiv Independent: Киев обвинил советника Трампа в незнании деталей конфликта

© REUTERS / Denis BalibouseГлава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Киев обвинил советника президента США Дональда Трампа в незнании деталей конфликта из-за слов о главе офиса президента Украины Кирилле Буданове*, пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный чиновник из США, участвующий в усилиях по прекращению полномасштабной войны, <…> продемонстрировал отсутствие базового понимания политической системы Украины и самой войны", — говорится в публикации.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 12:16
В статье отмечается, что неназванный советник Трампа якобы ошибочно назвал Буданова вице-президентом и, похоже, не был осведомлен о ключевых фактах, касающихся хронологии войны. По данным издания, все эти факты нервируют украинское руководство.

В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.

* Внесен в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаКиев
 
 
