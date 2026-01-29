Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Киев обвинил советника президента США Дональда Трампа в незнании деталей конфликта из-за слов о главе офиса президента Украины Кирилле Буданове*, пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источники.



"Высокопоставленный чиновник из США, участвующий в усилиях по прекращению полномасштабной войны, <…> продемонстрировал отсутствие базового понимания политической системы Украины и самой войны", — говорится в публикации.