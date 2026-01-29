Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070950659.html
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Украина, вместо членства в ЕС, может развивать свое членство в рамках Европейского политсообщества. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:09:00+03:00
2026-01-29T12:09:00+03:00
в мире
украина
люксембург (округ)
ксавье беттель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c1fa821ceb6d2d33aa622eb2bd179219.jpg
https://ria.ru/20260128/ssha-2070862500.html
украина
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_143:0:2000:1393_1920x0_80_0_0_733848a9e88e9625076a3f69f4b8f236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, люксембург (округ), ксавье беттель, евросоюз
В мире, Украина, Люксембург (округ), Ксавье Беттель, Евросоюз
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС

Беттель предложил Украине вместо членства ЕС присоединиться к ЕПС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКсавье Беттель
Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Украина, вместо членства в ЕС, может развивать свое членство в рамках Европейского политсообщества.
"Мы не можем закрывать глаза и отменять критерии… Во что я верю, так это в новый механизм Европейского политического сообщества, где мы не зависим от одобрения 27 стран ЕС, где у нас могут быть 30-40 членов, где можно использовать псевдо-шенгенские правила и где не все критерии обязательно должны выполняться", - сказал он, рассуждая о членстве Украины в Евросоюзе.
Он добавил, что "не хотел бы расстраивать украинцев, которые также сражаются за европейцев", но требования по вступлению в ЕС одинаковы для всех стран-кандидатов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Вчера, 21:08
 
В миреУкраинаЛюксембург (округ)Ксавье БеттельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала