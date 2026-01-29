https://ria.ru/20260129/ukraina-2070950659.html
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Украина, вместо членства в ЕС, может развивать свое членство в рамках Европейского политсообщества. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
украина
люксембург (округ)
ксавье беттель
евросоюз
украина
люксембург (округ)
Глава МИД Люксембурга предложил Украине альтернативу членству в ЕС
Беттель предложил Украине вместо членства ЕС присоединиться к ЕПС