Убивший полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Убивший полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Убивший четверых полицейских в Черкасской области на Украине бывший военнослужащий ВСУ Сергей Русинов был боевиком во время госпереворота в Киеве в 2014 году, сообщил его бывший сослуживец Ярослав Нищик.
Во вторник глава полиции Украины
Иван Выговский сообщил, что находившийся в розыске по статье об убийстве гражданин застрелил четырех полицейских в Черкасской области
, которые стремились его задержать, стрелявшего ликвидировали. Начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима сообщил, что преступник раньше был украинским военнослужащим.
"В России
на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам (радикальным сторонникам антимайдана - ред.) в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем", - написал Нищик на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), очевидно имея в виду нападение националистов на автобусы антимайдановцев в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года под городом Корсунь-Шевченковский в Черкасской области.
По словам Нищика, он служил с Русиновым в 158-м и 198-м батальонах, затем Русинова списали по состоянию здоровья. Нищик написал, что Русинов также имел конфликт с депутатом Корсунского горсовета Виталием Сторожуком и поджег ему автомобиль. В конце декабря Сторожук заявлял о том, что под днищем его машины сработало взрывное устройство, она сгорела, а сам депутат сумел её покинуть.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.