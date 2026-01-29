Убивший полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Убивший четверых полицейских в Черкасской области на Украине бывший военнослужащий ВСУ Сергей Русинов был боевиком во время госпереворота в Киеве в 2014 году, сообщил его бывший сослуживец Ярослав Нищик.

По словам Нищика, он служил с Русиновым в 158-м и 198-м батальонах, затем Русинова списали по состоянию здоровья. Нищик написал, что Русинов также имел конфликт с депутатом Корсунского горсовета Виталием Сторожуком и поджег ему автомобиль. В конце декабря Сторожук заявлял о том, что под днищем его машины сработало взрывное устройство, она сгорела, а сам депутат сумел её покинуть.