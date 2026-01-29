АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украина благодаря преимуществу в оборонной промышленности и устойчивости экономики, и Западу остаётся лишь официально зафиксировать своё поражение, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий публицист, политический обозреватель Джемре Дениз.

По оценке аналитика, одним из ключевых факторов является стратегическое преимущество России в ресурсах и способности вести длительное противостояние. Он полагает, что российская экономика и оборонно-промышленный комплекс оказались лучше подготовлены к затяжному конфликту, тогда как западные страны сталкиваются с ростом издержек, политической усталостью и ограничениями собственных производственных мощностей.