АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украина благодаря преимуществу в оборонной промышленности и устойчивости экономики, и Западу остаётся лишь официально зафиксировать своё поражение, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий публицист, политический обозреватель Джемре Дениз.
"Да, Россия выигрывает войну, это правда. Западу осталось только официально подписать своё поражение на бумаге", - заявил собеседник агентства.
По оценке аналитика, одним из ключевых факторов является стратегическое преимущество России в ресурсах и способности вести длительное противостояние. Он полагает, что российская экономика и оборонно-промышленный комплекс оказались лучше подготовлены к затяжному конфликту, тогда как западные страны сталкиваются с ростом издержек, политической усталостью и ограничениями собственных производственных мощностей.
Эксперт также указывает на изменение баланса сил на поле боя. По его мнению, Россия сумела адаптировать тактику и систему управления, обеспечив более устойчивое снабжение и координацию, в то время как Украина остаётся критически зависимой от внешних поставок вооружений и финансовой помощи, объёмы и темпы которых становятся всё менее предсказуемыми.
Кроме того, аналитик подчёркивает значение дипломатического и геополитического контекста. В его оценке, отсутствие единства внутри Запада и рост числа государств, предпочитающих сохранять нейтралитет или прагматичные отношения с Москвой, ослабляют международные позиции Киева, снижая эффективность санкционного давления и усиливая переговорные позиции России в долгосрочной перспективе.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.