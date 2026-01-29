Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт объяснил, почему Россия выигрывает конфликт на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070907303.html
Турецкий эксперт объяснил, почему Россия выигрывает конфликт на Украине
Турецкий эксперт объяснил, почему Россия выигрывает конфликт на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Турецкий эксперт объяснил, почему Россия выигрывает конфликт на Украине
Россия побеждает в конфликте на Украина благодаря преимуществу в оборонной промышленности и устойчивости экономики, и Западу остаётся лишь официально... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:05:00+03:00
2026-01-29T09:05:00+03:00
в мире
россия
стив уиткофф
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070906965.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стив уиткофф, украина, сша
В мире, Россия, Стив Уиткофф, Украина, США
Турецкий эксперт объяснил, почему Россия выигрывает конфликт на Украине

Дениз: РФ побеждает на Украине благодаря преимуществу в оборонной промышленности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украина благодаря преимуществу в оборонной промышленности и устойчивости экономики, и Западу остаётся лишь официально зафиксировать своё поражение, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий публицист, политический обозреватель Джемре Дениз.
"Да, Россия выигрывает войну, это правда. Западу осталось только официально подписать своё поражение на бумаге", - заявил собеседник агентства.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ
09:01
По оценке аналитика, одним из ключевых факторов является стратегическое преимущество России в ресурсах и способности вести длительное противостояние. Он полагает, что российская экономика и оборонно-промышленный комплекс оказались лучше подготовлены к затяжному конфликту, тогда как западные страны сталкиваются с ростом издержек, политической усталостью и ограничениями собственных производственных мощностей.
Эксперт также указывает на изменение баланса сил на поле боя. По его мнению, Россия сумела адаптировать тактику и систему управления, обеспечив более устойчивое снабжение и координацию, в то время как Украина остаётся критически зависимой от внешних поставок вооружений и финансовой помощи, объёмы и темпы которых становятся всё менее предсказуемыми.
Кроме того, аналитик подчёркивает значение дипломатического и геополитического контекста. В его оценке, отсутствие единства внутри Запада и рост числа государств, предпочитающих сохранять нейтралитет или прагматичные отношения с Москвой, ослабляют международные позиции Киева, снижая эффективность санкционного давления и усиливая переговорные позиции России в долгосрочной перспективе.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСтив УиткоффУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала