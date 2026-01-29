Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.