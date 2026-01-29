Рейтинг@Mail.ru
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070906965.html
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2026
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ
Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:01:00+03:00
2026-01-29T09:01:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
ларри джонсон
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260128/ssha-2070862500.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, ларри джонсон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Ларри Джонсон, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ

Джонсон: Киев будет серьезно договариваться о мире лишь при угрозе разгрома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Вчера, 21:08
"Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают. Остается их побеждать, довести до того момента, когда они поймут, что не могут продолжать сражаться", - считает Ларри Джонсон.
По его оценке, для такого сценария киевский режим должен оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием.
"Обычно войны именно таким образом и заканчиваются", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАЛарри ДжонсонДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала