Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ
Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре РИА Новости, 29.01.2026
Джонсон: Киев будет серьезно договариваться о мире лишь при угрозе разгрома