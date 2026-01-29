МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина должна изменить государственные границы, чтобы отказаться от части Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход.
«
"Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей", — сказала она.
"Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", — резюмировала Скороход.
Ранее газета Financial Times опубликовала информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Владимир Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, также пояснял, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
26 января, 11:59