Рейтинг@Mail.ru
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 29.01.2026 (обновлено: 09:19 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070887219.html
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
Украина должна изменить государственные границы, чтобы отказаться от части Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:54:00+03:00
2026-01-29T09:19:00+03:00
в мире
донбасс
украина
россия
анна скороход
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260129/napadenie-2070882948.html
https://ria.ru/20260128/donbass-2070852878.html
https://ria.ru/20260127/krym-2070518292.html
https://ria.ru/20260126/donbass-2070296219.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, россия, анна скороход, верховная рада украины
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Анна Скороход, Верховная Рада Украины
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе

Депутат Скороход предложила изменить границы Украины для договора с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина должна изменить государственные границы, чтобы отказаться от части Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход.
«

"Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей", — сказала она.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
01:24
Парламентарий объяснила такой шаг тем, что этот отказ якобы помог бы Украине "сохранить территории", а часть областей Донбасса, освобожденных российской армией, по ее словам, Киев и так давно не контролирует.
"Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", — резюмировала Скороход.
Ранее газета Financial Times опубликовала информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса
Вчера, 19:51
Владимир Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса
27 января, 12:38
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, также пояснял, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
26 января, 11:59
 
В миреДонбассУкраинаРоссияАнна СкороходВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала