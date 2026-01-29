Рейтинг@Mail.ru
22:58 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/uitkoff-2071096821.html
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал в ходе заседания кабмина записку с упоминанием президента России Владимира Путина главе аппарата Белого дома... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:58:00+03:00
2026-01-29T22:58:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал в ходе заседания кабмина записку с упоминанием президента России Владимира Путина главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщил пул журналистов Белого дома.
"Уиткофф передал записку Сьюзи Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию "Путин", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая Уиткоффа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине
В миреСШАРоссияВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
