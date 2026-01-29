https://ria.ru/20260129/uitkoff-2071096821.html
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал в ходе заседания кабмина записку с упоминанием президента России Владимира Путина главе аппарата Белого дома... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:58:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф
