Уиткофф: Киев считает, что в переговорах достигнут большой прогресс

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Киев считает, что с момента переговоров США и Украины в Женеве в ноябре достигнут больший прогресс в контексте мирного урегулирования, чем за все время конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Уиткофф 24 января объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.