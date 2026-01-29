Рейтинг@Mail.ru
22:11 29.01.2026
Уиткофф: Киев считает, что в переговорах достигнут большой прогресс
2026-01-29T22:11:00+03:00
2026-01-29T22:11:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
стив уиткофф
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, россия, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Киев считает, что с момента переговоров США и Украины в Женеве в ноябре достигнут больший прогресс в контексте мирного урегулирования, чем за все время конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
"Украинцы фактически сказали, что мы добились большего прогресса с момента Женевы, чем за последние четыре года конфликта", - сказал Уиткофф во время встречи президента США Дональда Трампа с членами своего кабинета в Белом доме.
Уиткофф 24 января объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
