Уиткофф: Киев считает, что в переговорах достигнут большой прогресс

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Киев считает, что с момента переговоров США и Украины в Женеве в ноябре достигнут больший прогресс в контексте мирного урегулирования, чем за все время конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
"Украинцы фактически сказали, что мы добились большего прогресса с момента Женевы, чем за последние четыре года конфликта", - сказал Уиткофф во время встречи президента США Дональда Трампа с членами своего кабинета в Белом доме.
Уиткофф 24 января объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.