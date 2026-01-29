Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг.
"Мы считаем, что добились значительного прогресса (в Абу-Даби – ред.). Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами (Россией и Украиной – ред.) происходит много позитивного", - сказал Уиткофф во время встречи президента США Дональда Трампа с членами своего кабинета в Белом доме.
Уиткофф также отметил, что протоколы по гарантиям безопасности Украины, а также соглашение о "процветании" страны в значительной степени финализированы.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что запланированное в Давосе объявление о договоренности по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами "Совету мира" по Газе.
В понедельник издание Politico со ссылкой на европейского дипломата писало о том, что несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС.
Ранее издание со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.