Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/uitkoff-2071090117.html
Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф
Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф - РИА Новости, 29.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:53:00+03:00
2026-01-29T21:53:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
стив уиткофф
дональд трамп
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_0:88:3074:1817_1920x0_80_0_0_5afc24857a82e1ad985cc8b58dbd2512.jpg
https://ria.ru/20260129/uitkoff-2071079226.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2071075744.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_43f1724675d5792726e885a0914b6d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, стив уиткофф, дональд трамп, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф

Уиткофф: переговоры по урегулированию на Украине продолжатся в течение недели

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг.
"Мы считаем, что добились значительного прогресса (в Абу-Даби – ред.). Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами (Россией и Украиной – ред.) происходит много позитивного", - сказал Уиткофф во время встречи президента США Дональда Трампа с членами своего кабинета в Белом доме.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Уиткофф рассказал о переговорах России и Украине по урегулированию
Вчера, 20:15
Уиткофф также отметил, что протоколы по гарантиям безопасности Украины, а также соглашение о "процветании" страны в значительной степени финализированы.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что запланированное в Давосе объявление о договоренности по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами "Совету мира" по Газе.
В понедельник издание Politico со ссылкой на европейского дипломата писало о том, что несколько лидеров европейских государств выразили обеспокоенность из-за того, что план в Европе по вопросу восстановления Украины увязали с ускоренным членством страны в ЕС.
Ранее издание со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Вчера, 19:47
 
В миреУкраинаСШАЕвропаСтив УиткоффДональд ТрампЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала