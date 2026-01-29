Переговоры по Украине продолжатся в течение недели, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг.

Уиткофф также отметил, что протоколы по гарантиям безопасности Украины, а также соглашение о "процветании" страны в значительной степени финализированы.

Ранее издание со ссылкой на документ сообщало, что США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Отмечалось, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.