Уиткофф рассказал о переговорах России и Украине по урегулированию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о позитивных вещах на переговорах по украинскому урегулированию, по его словам, стороны обсуждают сделку в... РИА Новости, 29.01.2026
Уиткофф: Россия и Украина обсуждают сделку в контексте территорий