Уиткофф рассказал о переговорах России и Украине по урегулированию - РИА Новости, 29.01.2026
20:15 29.01.2026 (обновлено: 20:21 29.01.2026)
Уиткофф рассказал о переговорах России и Украине по урегулированию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о позитивных вещах на переговорах по украинскому урегулированию, по его словам, стороны обсуждают сделку в...
Уиткофф рассказал о переговорах России и Украине по урегулированию

Уиткофф: Россия и Украина обсуждают сделку в контексте территорий

© AP Photo / Evan VucciСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о позитивных вещах на переговорах по украинскому урегулированию, по его словам, стороны обсуждают сделку в контексте территорий.
"Хорошие вещи происходят между сторонами. Совместное обсуждение территориальной сделки", - сказал Уиткофф на заседании кабинета.
