20:10 29.01.2026 (обновлено: 20:13 29.01.2026)
У ХАМАС нет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил Уиткофф
У ХАМАС нет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил Уиткофф
© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не имеет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Они (ХАМАС - ред.) собираются сложить оружие. Они это сделают, потому что у них нет выбора. Поэтому этого мы и ожидаем", - заявил Уиткофф на встрече американского президента Дональда Трампа со своей администрацией.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
28 января, 21:05
 
