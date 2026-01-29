https://ria.ru/20260129/uitkoff-2071078499.html
У ХАМАС нет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил Уиткофф
У ХАМАС нет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил Уиткофф - РИА Новости, 29.01.2026
У ХАМАС нет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил Уиткофф
Палестинское движение ХАМАС не имеет иного выбора, кроме как сложить оружие, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 29.01.2026
