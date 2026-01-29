Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе

РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне традиционно назвал приоритетом "российскую угрозу", несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и открыта к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию континента.
"По-прежнему близка для нас российская угроза, которая подтвердилась еще в 2022 году и определяет нашу стратегию. Мы должны продолжать применять сдерживание. И правда, что США объявляют тревогу: они предприняли решительные шаги во имя необходимости, которая, на мой взгляд, оправдана: более справедливое распределение расходов на коллективную оборону", - заявил председатель военного комитета НАТО в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Каво Драгоне в конце прошлого года заявил Financial Times, что НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Драгоне совпали по времени с активизацией контактов по Украине. По её словам, предыдущие попытки Запада вмешаться в переговоры не увенчались успехом, поэтому теперь используется риторика запугивания и угроз.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.