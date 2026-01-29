Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе

РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне традиционно назвал приоритетом "российскую угрозу", несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и открыта к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию континента.