Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе - РИА Новости, 29.01.2026
13:39 29.01.2026
Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе
Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе - РИА Новости, 29.01.2026
Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне традиционно назвал приоритетом "российскую угрозу", несмотря на неоднократные заявления Москвы РИА Новости, 29.01.2026
в мире
россия
мария захарова
нато
москва
сша
такер карлсон
владимир путин
россия
москва
сша
в мире, россия, мария захарова, нато, москва, сша, такер карлсон, владимир путин
В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, Москва, США, Такер Карлсон, Владимир Путин
Глава военного комитета НАТО снова заговорил о российской угрозе

Глава военного комитета НАТО Драгоне назвал российскую угрозу приоритетом

© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне традиционно назвал приоритетом "российскую угрозу", несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и открыта к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию континента.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет военные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Танк M1E3 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новая "броня". Что НАТО разрабатывает для конфликта с Россией
Вчера, 08:00
"По-прежнему близка для нас российская угроза, которая подтвердилась еще в 2022 году и определяет нашу стратегию. Мы должны продолжать применять сдерживание. И правда, что США объявляют тревогу: они предприняли решительные шаги во имя необходимости, которая, на мой взгляд, оправдана: более справедливое распределение расходов на коллективную оборону", - заявил председатель военного комитета НАТО в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Каво Драгоне в конце прошлого года заявил Financial Times, что НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Драгоне совпали по времени с активизацией контактов по Украине. По её словам, предыдущие попытки Запада вмешаться в переговоры не увенчались успехом, поэтому теперь используется риторика запугивания и угроз.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
 
В миреРоссияМария ЗахароваНАТОМоскваСШАТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
