Евросоюз за четыре года так и не нашел альтернативу российским удобрениям

Вместе с тем не изменилась доля азотных удобрений в корзине европейцев — на Россию по-прежнему приходится четверть поставок.

ЕС после начала СВО начал вводить ограничительные меры на поставки этой продукции из России. Так, в июле 2025 года в дополнение к действующей пошлине на импорт в размере 6,5% ввели специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро — для тонны смешанных.