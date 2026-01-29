Рейтинг@Mail.ru
07:34 29.01.2026 (обновлено: 09:12 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/udobreniya-2070906387.html
экономика
россия
москва
марокко
владимир путин
евросоюз
евростат
россия
москва
марокко
экономика, россия, москва, марокко, владимир путин, евросоюз, евростат
Евросоюз за четыре года так и не нашел альтернативу российским удобрениям

Гранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. ЕС не смог найти замену российским удобрениям за четыре года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, Москва осталась крупнейшим поставщиком этой продукции в ЕС. На нее пришлось 23 процента от общего импорта против 28 процентов четырьмя годами ранее. В январе-ноябре 2025-го отечественные компании отправили на европейский рынок удобрений на 1,5 миллиарда евро против 1,49 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
Контейнеры с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана
24 января, 05:41
24 января, 05:41
Вместе с тем не изменилась доля азотных удобрений в корзине европейцев — на Россию по-прежнему приходится четверть поставок.
Вторым крупнейшим экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей в 15 процентов, а третьим и четвертым — Канада и Алжир с долей по семь процентов. Пятерку замкнула Норвегия, на которую пришлось пять процентов поставок.
ЕС после начала СВО начал вводить ограничительные меры на поставки этой продукции из России. Так, в июле 2025 года в дополнение к действующей пошлине на импорт в размере 6,5% ввели специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро — для тонны смешанных.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, с точки зрения экономики и интересов сельского хозяйства это решение является полной глупостью.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
9 января, 07:16
9 января, 07:16
 
