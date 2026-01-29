МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз не смог заменить российские удобрения за четыре года: на долю России по-прежнему приходится большая часть импорта, проанализировало РИА Новости данные Евростата.
Так, в январе-ноябре 2025 года российские компании поставили удобрений на европейский рынок на 1,5 миллиарда евро против 1,49 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
В результате на Россию пришлось 23 процента от всех поставляемых в Евросоюз удобрений против 28 процентов четырьмя годами ранее. Вместе с тем не изменилась доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейцев — на Москву по-прежнему приходится четверть поставок.
По итогам неполного 2025 года Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как было и в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15 процентов, а третьим и четвертым — Канада и Алжир с долей по 7 процентов. Пятерку замкнула Норвегия, на которую пришлось пять процентов поставок.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, с экономической точки зрения и "с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства" такое решение является полной глупостью.
