Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае. Архивное фото

Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае

Евросоюз за четыре года так и не нашел альтернативу российским удобрениям

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз не смог заменить российские удобрения за четыре года: на долю России по-прежнему приходится большая часть импорта, проанализировало РИА Новости данные Евростата.

Так, в январе-ноябре 2025 года российские компании поставили удобрений на европейский рынок на 1,5 миллиарда евро против 1,49 миллиарда за аналогичный период 2021 года.

В результате на Россию пришлось 23 процента от всех поставляемых в Евросоюз удобрений против 28 процентов четырьмя годами ранее. Вместе с тем не изменилась доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейцев — на Москву по-прежнему приходится четверть поставок.

По итогам неполного 2025 года Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как было и в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15 процентов, а третьим и четвертым — Канада Алжир с долей по 7 процентов. Пятерку замкнула Норвегия , на которую пришлось пять процентов поставок.

ЕС вводит ограничительные меры на поставки удобрений из России . Так, в июле 2025 года в дополнение к действующей пошлине на импорт этой продукции в размере 6,5% был введен специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений.