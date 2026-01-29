Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан

АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпринимает усилия по прекращению конфликта на Украине, который фактически затрагивает и отношения между Европой и Россией, и Анкара поддерживает эти инициативы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"То, что господин Трамп пытается сделать в сфере внешней политики, имеет большое значение. Прежде всего, мы полностью поддерживаем его усилия по достижению перемирия в Газе и сотрудничаем в этом направлении. То, что он делает по Украине, - это попытка остановить войну между Россией и Украиной, а следовательно, между Европой и Россией. Это именно то, что мы действительно ценим", - сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Глава турецкого МИД также отметил, что позиции Анкары и Вашингтона во многом совпадают по Сирии. По его словам, администрация Трампа заинтересована в том, чтобы новая сирийская администрация сосредоточилась на внутренних проблемах и стала ответственным участником международного сообщества.
"Правительство в Дамаске, как я считаю, достаточно адекватно реагирует на требования международного и регионального сообщества. Страны региона и международное сообщество сотрудничают, помогая Сирии залечить свои раны", - добавил Фидан.