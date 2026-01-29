Рейтинг@Mail.ru
Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/turtsija-2071087735.html
Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан
Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 29.01.2026
Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан
Президент США Дональд Трамп предпринимает усилия по прекращению конфликта на Украине, который фактически затрагивает и отношения между Европой и Россией, и... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:30:00+03:00
2026-01-29T21:30:00+03:00
в мире
украина
россия
дональд трамп
хакан фидан
мирный план сша по украине
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20260129/fidan-2071081048.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дональд трамп, хакан фидан, мирный план сша по украине, турция
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине, Турция
Турция поддерживает усилия Трампа по Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция поддерживает усилия Трампа по прекращению конфликта на Украине

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпринимает усилия по прекращению конфликта на Украине, который фактически затрагивает и отношения между Европой и Россией, и Анкара поддерживает эти инициативы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"То, что господин Трамп пытается сделать в сфере внешней политики, имеет большое значение. Прежде всего, мы полностью поддерживаем его усилия по достижению перемирия в Газе и сотрудничаем в этом направлении. То, что он делает по Украине, - это попытка остановить войну между Россией и Украиной, а следовательно, между Европой и Россией. Это именно то, что мы действительно ценим", - сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Глава турецкого МИД также отметил, что позиции Анкары и Вашингтона во многом совпадают по Сирии. По его словам, администрация Трампа заинтересована в том, чтобы новая сирийская администрация сосредоточилась на внутренних проблемах и стала ответственным участником международного сообщества.
"Правительство в Дамаске, как я считаю, достаточно адекватно реагирует на требования международного и регионального сообщества. Страны региона и международное сообщество сотрудничают, помогая Сирии залечить свои раны", - добавил Фидан.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Соглашение по Украине определит отношения России и Запада, считает Фидан
Вчера, 20:26
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампХакан ФиданМирный план США по УкраинеТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала