Англиканская церковь в Москве рассказала, почему отвергла священника из ЕС

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Священник, направленный в Москву Епархией Европы Церкви Англии в единственный московский англиканский храм Святого Андрея, запугивал прихожан, проявлял ненависть к женщинам, а также неподобающе обращался с приготовленными для таинства причастия хлебом и вином, сообщил сайт церкви Святого Андрея в четверг.
Ранее староста церкви Святого Андрея в Москве Патриция Шимчак сообщила РИА Новости, что англиканская церковь святого Андрея в Москве приостановила богослужения в связи с тем, что священник из Епархии Европы Церкви Англии Арун Джон не привёл свою деятельность в соответствие с российским законодательством. В августе 2025 года, согласно информации на сайте московской церкви, община приняла решение не предоставлять приглашение Аруну Джону для получения трехмесячной гуманитарной визы.
"В августе руководство церкви, наш юрист и прихожане разных национальностей обратились с просьбой о помощи к епископу Европейской епархии, преподобному Роберту Иннесу. Однако епископ проигнорировал обращения людей, которые в числе прочего жаловались на то, что настоятель их запугивает, что он женоненавистник, что во время причастия он роняет на пол освященный хлеб и проливает освященное вино, что он унижает людей, оскорбленных этим, и сравнивает их с идолопоклонниками. За это время ранее небольшая группа людей, выступающих против традиционных христианских ценностей, заметно выросла, а многие давние прихожане ушли", – говорится на сайте англиканского храма в Москве.
Арун Джон так и не получил права работать и получать вознаграждение в России, утверждает сайт храма.
"Его "лицензия" священника в Европейской епархии (в Брюсселе) не дает ему права работать в Российской Федерации, хотя и он, и руководители Епархии неоднократно заявляли, что английское церковное право стоит выше российского закона… Европейская епархия негодует из-за того, что мы отказались принять их священника, который не желал признавать российское законодательство и Трудовой кодекс РФ. Однако Европейская епархия находится в Брюсселе, а община Святого Андрея - в Москве. Церковь Святого Андрея находится в России и соблюдает российские законы", – говорится в заявлении церкви святого Андрея.
Сайт церкви Святого Андрея при этом сообщает, что находится в каноническом подчинении Епархией Европы Церкви Англии. РИА Новости ранее направило запрос о ситуации в англиканскую Епархию Европы.
