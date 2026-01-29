Англиканская церковь в Москве рассказала, почему отвергла священника из ЕС

"В августе руководство церкви, наш юрист и прихожане разных национальностей обратились с просьбой о помощи к епископу Европейской епархии, преподобному Роберту Иннесу. Однако епископ проигнорировал обращения людей, которые в числе прочего жаловались на то, что настоятель их запугивает, что он женоненавистник, что во время причастия он роняет на пол освященный хлеб и проливает освященное вино, что он унижает людей, оскорбленных этим, и сравнивает их с идолопоклонниками. За это время ранее небольшая группа людей, выступающих против традиционных христианских ценностей, заметно выросла, а многие давние прихожане ушли", – говорится на сайте англиканского храма в Москве.