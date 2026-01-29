Рейтинг@Mail.ru
Англиканская церковь в Москве рассказала, почему отвергла священника из ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
18:47 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tserkov-2071066583.html
Англиканская церковь в Москве рассказала, почему отвергла священника из ЕС
2026-01-29T18:47:00+03:00
2026-01-29T18:47:00+03:00
москва
россия
англия
европа
религия
москва
россия
англия
европа
москва, россия, англия, европа, религия
Москва, Россия, Англия, Европа, Религия
Англиканская церковь Святого Андрея в Вознесенском переулке в Москве
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Священник, направленный в Москву Епархией Европы Церкви Англии в единственный московский англиканский храм Святого Андрея, запугивал прихожан, проявлял ненависть к женщинам, а также неподобающе обращался с приготовленными для таинства причастия хлебом и вином, сообщил сайт церкви Святого Андрея в четверг.
Ранее староста церкви Святого Андрея в Москве Патриция Шимчак сообщила РИА Новости, что англиканская церковь святого Андрея в Москве приостановила богослужения в связи с тем, что священник из Епархии Европы Церкви Англии Арун Джон не привёл свою деятельность в соответствие с российским законодательством. В августе 2025 года, согласно информации на сайте московской церкви, община приняла решение не предоставлять приглашение Аруну Джону для получения трехмесячной гуманитарной визы.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений
28 января, 18:21
"В августе руководство церкви, наш юрист и прихожане разных национальностей обратились с просьбой о помощи к епископу Европейской епархии, преподобному Роберту Иннесу. Однако епископ проигнорировал обращения людей, которые в числе прочего жаловались на то, что настоятель их запугивает, что он женоненавистник, что во время причастия он роняет на пол освященный хлеб и проливает освященное вино, что он унижает людей, оскорбленных этим, и сравнивает их с идолопоклонниками. За это время ранее небольшая группа людей, выступающих против традиционных христианских ценностей, заметно выросла, а многие давние прихожане ушли", – говорится на сайте англиканского храма в Москве.
Арун Джон так и не получил права работать и получать вознаграждение в России, утверждает сайт храма.
"Его "лицензия" священника в Европейской епархии (в Брюсселе) не дает ему права работать в Российской Федерации, хотя и он, и руководители Епархии неоднократно заявляли, что английское церковное право стоит выше российского закона… Европейская епархия негодует из-за того, что мы отказались принять их священника, который не желал признавать российское законодательство и Трудовой кодекс РФ. Однако Европейская епархия находится в Брюсселе, а община Святого Андрея - в Москве. Церковь Святого Андрея находится в России и соблюдает российские законы", – говорится в заявлении церкви святого Андрея.
Сайт церкви Святого Андрея при этом сообщает, что находится в каноническом подчинении Епархией Европы Церкви Англии. РИА Новости ранее направило запрос о ситуации в англиканскую Епархию Европы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
С Зеленским нужно бороться молитвой, считают в РПЦ
26 января, 18:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
