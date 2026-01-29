Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро растут более чем на 4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,54% относительно предыдущего закрытия, или на 243,24 доллара, - до 5 582,69 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 625,89 доллара за унцию.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 4,15% - до 118,237 доллара за унцию. Ранее в четверг котировки обновили рекорд, поднявшись до 119,45 доллара.

Аналитики прогнозируют привлекательность золота для инвесторов. "Хотя параболический характер роста цен предполагает, что откат близок, ожидается, что фундаментальные показатели будут благоприятными в течение всего 2026 года, что делает любые спады привлекательными возможностями для покупки", - цитирует агентство Рейтер аналитика рынка IG в Сиднее Тони Сикамора (Tony Sycamore).