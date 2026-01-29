Рейтинг@Mail.ru
Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды
07:21 29.01.2026 (обновлено: 08:26 29.01.2026)
Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды
Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды - РИА Новости, 29.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды
Биржевые цены на золото и серебро растут более чем на 4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро растут более чем на 4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,54% относительно предыдущего закрытия, или на 243,24 доллара, - до 5 582,69 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 625,89 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 4,15% - до 118,237 доллара за унцию. Ранее в четверг котировки обновили рекорд, поднявшись до 119,45 доллара.
Аналитики прогнозируют привлекательность золота для инвесторов. "Хотя параболический характер роста цен предполагает, что откат близок, ожидается, что фундаментальные показатели будут благоприятными в течение всего 2026 года, что делает любые спады привлекательными возможностями для покупки", - цитирует агентство Рейтер аналитика рынка IG в Сиднее Тони Сикамора (Tony Sycamore).
При этом, как отмечает Рейтер, цены на серебро поднялись в этом году под воздействием нескольких факторов, таких как поиск более дешевых альтернативных активов золоту и недостаток предложения металла. "Согласно прогнозам, в этом году на рынке серебра будет наблюдаться очередной дефицит, но напряженность на рынке в основном обусловлена сокращением наземных запасов", - приводит агентство мнение аналитиков Standard Chartered.
Золотая монета королевы Анны Виго 5 гиней на аукционе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиян предупредили о вложениях в золото, которые могут разорить
