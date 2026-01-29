ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 325 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.