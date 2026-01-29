Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 29.01.2026 (обновлено: 13:41 29.01.2026)
ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 29.01.2026
ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 325 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных... РИА Новости, 29.01.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 325 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Новогригоровка, Белозерское, Белицкое, Новоалександровка, Кутузовка, Гришино, Торское и Райское Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
