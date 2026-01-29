ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 325 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Новогригоровка, Белозерское, Белицкое, Новоалександровка, Кутузовка, Гришино, Торское и Райское Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства
