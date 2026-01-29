Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг отказался общаться с прессой по итогам заседания своего кабинета, в том числе отвечать на вопросы о российском лидере Владимире Путине, передает корреспондент РИА Новости.