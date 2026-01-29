Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине - РИА Новости, 29.01.2026
22:13 29.01.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине
Президент США Дональд Трамп в четверг отказался общаться с прессой по итогам заседания своего кабинета, в том числе отвечать на вопросы о российском лидере... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, киев, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, Киев, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине

Трамп по итогам заседания кабинета отказался отвечать на вопросы прессы о Путине

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг отказался общаться с прессой по итогам заседания своего кабинета, в том числе отвечать на вопросы о российском лидере Владимире Путине, передает корреспондент РИА Новости.
Открытая для прессы часть встречи продлилась почти 1,5 часа. После этого прессу быстро вывели из зала, не дав задать ни одного вопроса, хотя некоторые журналисты выкрикивали просьбу задать вопрос о Путине. Это было первое заседание администрации Трампа в этом году.
Во время встречи американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Вчера, 21:20
 
