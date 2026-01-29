Рейтинг@Mail.ru
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tramp-2071090482.html
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков
Президент США Дональд Трамп пошутил, что разговаривал с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, когда тот еще не носил солнцезащитные очки. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:55:00+03:00
2026-01-29T21:55:00+03:00
в мире
сша
франция
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
https://ria.ru/20260127/premer-2070480292.html
сша
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6bfae78782e333e2f46911dfaa7dbcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков

Трамп пошутил, что разговаривал с Макроном, когда тот еще не носил очки

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что разговаривал с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, когда тот еще не носил солнцезащитные очки.
"Я разговаривал с Макроном, он был первым. В то время он не носил солнцезащитные очки", - сказал Трамп в ходе заседания своего кабинета.
Президент США пояснил, что обсуждал с французским коллегой разницу в ценах на лекарства США и Европе. Комментарий о французском лидере, который не скрывает свои глаза, собравшиеся в Белом доме встретили смехом.
Макрон появился в сонцезащитных очках в Давосе, свою речь он произносил в помещении, что не помешало ему надеть аксессуар. На лице у президента Франции красовались авиаторы с ярко-синими линзами. Макрон объяснил, что носит солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. Но Трамп с тех пор несколько раз пошутил на французским коллегой.
«Бонжур». Кир Стармер спародировал Макрона - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
27 января, 10:09
 
В миреСШАФранцияЕвропаЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала