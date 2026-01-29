https://ria.ru/20260129/tramp-2071090482.html
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков
Президент США Дональд Трамп пошутил, что разговаривал с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, когда тот еще не носил солнцезащитные очки. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:55:00+03:00
2026-01-29T21:55:00+03:00
2026-01-29T21:55:00+03:00
в мире
сша
франция
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
сша
франция
европа
в мире, сша, франция, европа, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Трамп насмешил министров воспоминанием о Макроне без солнцезащитных очков
Трамп пошутил, что разговаривал с Макроном, когда тот еще не носил очки