Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре - РИА Новости, 29.01.2026
21:25 29.01.2026
Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре
Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре
Президент США Дональд Трамп заявил, что не спал на заседании кабинета министров в декабре 2025 года. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет
Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре

Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре 2025 года

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не спал на заседании кабинета министров в декабре 2025 года.
"Некоторые люди сказали, что я закрыл глаза. Слушайте, стало довольно скучно... Было немного скучновато, но я не спал. Я просто закрыл глаза, потому что хотел поскорее свалить отсюда", - сказал Трамп на очередном заседании кабмина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ
Вчера, 21:21
По этой причине, пошутил Трамп, на этом заседании говорить будут не все участники. Ремарка президента США вызвала всеобщий смех.
"Иногда я сплю мало, но, знаете, это смешно - некоторые из них (операторов и фотографов - ред.) поймали меня в момент моргания", - добавил президент США.
Кроме того, отметил Трамп, госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет, сидевшие рядом с ним, не дали бы ему заснуть.
"Между этими двумя парнями, если бы я и спал, они бы меня разбудили. Они бы тормошили меня: "Давай, проснись, босс!" - сказал американский лидер.
Ранее Рубио назвал закрытые глаза Трампа во время публичных мероприятий "механизмом слушания" американского лидера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Вчера, 21:20
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоПит Хегсет
 
 
