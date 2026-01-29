Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не спал на заседании кабинета министров в декабре 2025 года.

"Некоторые люди сказали, что я закрыл глаза. Слушайте, стало довольно скучно... Было немного скучновато, но я не спал. Я просто закрыл глаза, потому что хотел поскорее свалить отсюда", - сказал Трамп на очередном заседании кабмина.

По этой причине, пошутил Трамп, на этом заседании говорить будут не все участники. Ремарка президента США вызвала всеобщий смех.

"Иногда я сплю мало, но, знаете, это смешно - некоторые из них (операторов и фотографов - ред.) поймали меня в момент моргания", - добавил президент США.

"Между этими двумя парнями, если бы я и спал, они бы меня разбудили. Они бы тормошили меня: "Давай, проснись, босс!" - сказал американский лидер.