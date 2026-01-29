Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
21:21 29.01.2026
Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ
Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ
Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ

CNN: Трамп поручил усилить его расписание, чтобы развеять вопросы о здоровье

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде усилить его публичное расписание, добавив туда встречи и мероприятия, которые раньше не были отражены в графике, чтобы продемонстрировать насыщенность рабочих дней и развеять вопросы о состоянии его здоровья и выносливости, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как пишет телеканал, Трамп, "чувствительно воспринимающий утверждения о том, что он не постоянно работает", был разочарован тем, что из анализа его ежедневного расписания создаётся впечатление, будто его дни стали легче, чем в его первый президентский срок. По словам источников CNN, Трамп считает, что это лишь способствует появлению вопросов о его здоровье и выносливости. Источники также сообщили, что в последнее время Трамп часто жалуется в частном порядке на несправедливое отношение СМИ к нему в связи с его возрастом: американский лидер разочарован тем, что "некоторые из его, по его мнению, величайших достижений за последний год" не получают достаточно позитивного освещения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
22 декабря 2025, 08:49
"Публичный график президента Дональда Трампа в конце прошлого года стал усыпан расплывчатыми описаниями церемоний президентских подписаний, политических встреч и разговоров с руководителями промышленности - в основном за закрытыми дверями. Дополнения к расписанию, которое ежедневно рассылается СМИ, не были случайностью. Трамп лично дал указание пополнять информацию... Несмотря на преклонный возраст, Трамп, долгое время опасавшийся показаться сбавившим обороты, лично попросил включить в свой график больше мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, после этого команда Трампа начала отмечать частные встречи и интервью в публичном ежедневном расписании, чтобы "лучше отразить очень насыщенные дни". Как отметили источники CNN, Трамп хочет, чтобы все знали, что "он всё равно проводит встречи и работает в течение дня", даже если его публичный график не всегда это отражает.
Ранее газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания". Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.
Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мерц заявил, что не сомневается в хорошем состоянии здоровья Трампа
28 января, 19:31
 
