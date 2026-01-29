Трамп поручил команде усилить его публичное расписание, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде усилить его публичное расписание, добавив туда встречи и мероприятия, которые раньше не были отражены в графике, чтобы продемонстрировать насыщенность рабочих дней и развеять вопросы о состоянии его здоровья и выносливости, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп поручил своей команде усилить его публичное расписание, добавив туда встречи и мероприятия, которые раньше не были отражены в графике, чтобы продемонстрировать насыщенность рабочих дней и развеять вопросы о состоянии его здоровья и выносливости, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как пишет телеканал, Трамп , "чувствительно воспринимающий утверждения о том, что он не постоянно работает", был разочарован тем, что из анализа его ежедневного расписания создаётся впечатление, будто его дни стали легче, чем в его первый президентский срок. По словам источников CNN, Трамп считает, что это лишь способствует появлению вопросов о его здоровье и выносливости. Источники также сообщили, что в последнее время Трамп часто жалуется в частном порядке на несправедливое отношение СМИ к нему в связи с его возрастом: американский лидер разочарован тем, что "некоторые из его, по его мнению, величайших достижений за последний год" не получают достаточно позитивного освещения.

"Публичный график президента Дональда Трампа в конце прошлого года стал усыпан расплывчатыми описаниями церемоний президентских подписаний, политических встреч и разговоров с руководителями промышленности - в основном за закрытыми дверями. Дополнения к расписанию, которое ежедневно рассылается СМИ, не были случайностью. Трамп лично дал указание пополнять информацию... Несмотря на преклонный возраст, Трамп, долгое время опасавшийся показаться сбавившим обороты, лично попросил включить в свой график больше мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, после этого команда Трампа начала отмечать частные встречи и интервью в публичном ежедневном расписании, чтобы "лучше отразить очень насыщенные дни". Как отметили источники CNN, Трамп хочет, чтобы все знали, что "он всё равно проводит встречи и работает в течение дня", даже если его публичный график не всегда это отражает.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока, и на них его "батарейка демонстрирует признаки изнашивания". Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.