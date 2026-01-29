Рейтинг@Mail.ru
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам - РИА Новости, 29.01.2026
21:20 29.01.2026
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Президент США Дональд Трамп начал произносить название украинской столицы на русский манер, вопреки навязанным украинским правилам. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал произносить название украинской столицы на русский манер, вопреки навязанным украинским правилам.
В ходе заседания своей администрации президент США дважды произнес "Киев", а не "Киив", когда говорил о том, как лично обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по украинской столице.
Ранее "Киев" было общепринятым произношением названия украинской столицы. Однако после обострения ситуации на Украине, западные и украинские СМИ, а также украинское правительство, начали активно навязывать произношение "Киив", связывая предыдущее с российским влиянием.
