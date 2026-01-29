https://ria.ru/20260129/tramp-2071086514.html
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Президент США Дональд Трамп начал произносить название украинской столицы на русский манер, вопреки навязанным украинским правилам. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:20:00+03:00
2026-01-29T21:20:00+03:00
2026-01-29T21:20:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071084877.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп решил произносить "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам
Трамп произносит "Киев" по-русски, вопреки украинским правилам