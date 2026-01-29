Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, оценивая сложность нынешнего положения Киева, заявил, что Украина столкнулась с невиданными холодами, несравнимыми с морозами, охватившими США.
"Там необычайно холодно, даже рекордно холодно... Знаете, если вы думаете, что здесь холодно, то, как говорят, на Украине вы можете добавить еще 20% к этому. А там и так очень холодно. Они никогда не видели такого холода", - заявил он на встрече с представителями своей администрации.
Именно такие "экстраординарные" погодные условия, по утверждениям Трампа, побудили его лично обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Телеканал CBS передавал, что число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73.