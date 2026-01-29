Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, оценивая сложность нынешнего положения Киева, заявил, что Украина столкнулась с невиданными холодами, несравнимыми с морозами, охватившими США.

Телеканал CBS передавал, что число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73.