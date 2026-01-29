Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026

Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп
21:00 29.01.2026
Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп, оценивая сложность нынешнего положения Киева, заявил, что Украина столкнулась с невиданными холодами, несравнимыми с морозами
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп

Трамп считает, что Украина столкнулась с холодами, несравнимыми с морозами в США

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, оценивая сложность нынешнего положения Киева, заявил, что Украина столкнулась с невиданными холодами, несравнимыми с морозами, охватившими США.
"Там необычайно холодно, даже рекордно холодно... Знаете, если вы думаете, что здесь холодно, то, как говорят, на Украине вы можете добавить еще 20% к этому. А там и так очень холодно. Они никогда не видели такого холода", - заявил он на встрече с представителями своей администрации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров
Вчера, 20:38
Именно такие "экстраординарные" погодные условия, по утверждениям Трампа, побудили его лично обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Телеканал CBS передавал, что число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Вчера, 20:17
 
