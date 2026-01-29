Рейтинг@Mail.ru
20:42 29.01.2026
СМИ: Трамп отчитал журналиста за слова, что Путин превзошел его на Аляске
СМИ: Трамп отчитал журналиста за слова, что Путин превзошел его на Аляске

CNN: Трамп отчитал журналиста за слова, что Путин превзошел его на Аляске

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отчитал американского журналиста за замечание о том, что президент России Владимир Путин "подавил" его во время встречи на Аляске в прошлом году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"В середине августа Трамп пришел в ярость, улетая из Аляски, когда смотрел репортаж о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным на телеканале Fox News... Когда репортер отметил, что президент, похоже, был "подавлен" российским лидером, Трамп вышел из себя, заявив, что сделает звонок, чтобы уволить этого репортера", - говорится в публикации телеканала.
По данным телеканала, лидер Штатов посетовал, что несмотря на то, что он был на пути к достижению сделки по Украине, ему приходилось терпеть такое освещение в СМИ его деятельности.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров
