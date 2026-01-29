Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто - РИА Новости, 29.01.2026
20:41 29.01.2026
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто, самолеты могут туда летать. РИА Новости, 29.01.2026
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, дональд трамп, nbc
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто

Трамп: воздушное пространство над Венесуэлой открыто

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто, самолеты могут туда летать.
"Мы собираемся открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческих перелетов... Теперь люди смогут летать туда", - заявил он на встрече с правительством.
Трамп добавил, что отдал соответствующие распоряжения минтрансу и военным.
В начале января телеканал Fox News сообщал, что авиавласти США запретили коммерческие полеты американским самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Позднее телеканал NBC со ссылкой на заявления авиакомпаний сообщал, что ряд авиаперевозчиков отменяет рейсы в регион Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
