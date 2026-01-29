https://ria.ru/20260129/tramp-2071082963.html
Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто, самолеты могут туда летать. РИА Новости, 29.01.2026
