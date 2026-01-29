https://ria.ru/20260129/tramp-2071081445.html
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что обе партии в конгрессе будут сотрудничать для того, чтобы предотвратить прекращение работы правительства. РИА Новости, 29.01.2026
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
