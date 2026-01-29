Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026

Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
20:29 29.01.2026
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что обе партии в конгрессе будут сотрудничать для того, чтобы предотвратить прекращение работы правительства. РИА Новости, 29.01.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обе партии в конгрессе будут сотрудничать для того, чтобы предотвратить прекращение работы правительства.
"Будем надеяться, что шатдауна не будет. Мы сейчас как раз над этим работаем, и, думаю, уже близки к решению. Не думаю, что демократы хотят этого (шатдауна - ред.). Поэтому мы будем действовать в рамках двупартийного сотрудничества, чтобы этого избежать", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета.
Американское правительство может снова прекратить работу в связи с нежеланием сенаторов-демократов проголосовать в поддержку соответствующего проекта бюджета, если не будут внесены изменения в его положения, касающиеся финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ).
