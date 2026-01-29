https://ria.ru/20260129/tramp-2071080368.html
У США должна быть самая низкая базовая ставка в мире, заявил Трамп
У США должна быть самая низкая базовая ставка в мире, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2026
У США должна быть самая низкая базовая ставка в мире, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США должна быть самая низкая базовая ставка в мире. РИА Новости, 29.01.2026
сша
мир
