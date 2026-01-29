https://ria.ru/20260129/tramp-2071080224.html
Трамп отметил поразительные темпы строительства сталелитейных заводов в США
Трамп отметил поразительные темпы строительства сталелитейных заводов в США - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп отметил поразительные темпы строительства сталелитейных заводов в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает поразительными текущие темпы строительства сталелитейных заводов в США. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:22:00+03:00
2026-01-29T20:22:00+03:00
2026-01-29T20:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_0:156:2994:1840_1920x0_80_0_0_755d1e54c1d5bb8cf72e6f4f283a69be.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071079617.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250473_167:0:2828:1996_1920x0_80_0_0_2ded1fcedcdecf23167375da918d67de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп отметил поразительные темпы строительства сталелитейных заводов в США
Трамп считает поразительными темпы строительства сталелитейных заводов в США