https://ria.ru/20260129/tramp-2071079617.html
Трамп заявил, что введение пошлин усилило национальную безопасность США
Трамп заявил, что введение пошлин усилило национальную безопасность США - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп заявил, что введение пошлин усилило национальную безопасность США
Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:18:00+03:00
2026-01-29T20:18:00+03:00
2026-01-29T20:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071076234.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что введение пошлин усилило национальную безопасность США
Трамп заявил, что введение торговых пошлин усилило национальную безопасность США