Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву. РИА Новости, 29.01.2026
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
