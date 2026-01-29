Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам - РИА Новости, 29.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 29.01.2026 (обновлено: 20:47 29.01.2026)
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву. РИА Новости, 29.01.2026
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам

Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву.
"Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <...> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", — заявил он на встрече со своей администрацией.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00

Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты на территории России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

По его словам, в переговорах по украинскому урегулированию достигнут большой прогресс.
"Мы считаем, что это (завершение конфликта. — Прим. ред.) уже близко", — добавил глава Белого дома.
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:04

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
25 января, 08:00
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
Вчера, 08:00
 
