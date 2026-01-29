https://ria.ru/20260129/tramp-2071076234.html
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп
Соединенные Штаты достигли исторических максимумов в объеме добычи энергоносителей, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:52:00+03:00
2026-01-29T19:52:00+03:00
2026-01-29T19:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
