Рейтинг@Mail.ru
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 29.01.2026 (обновлено: 19:55 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/tramp-2071076234.html
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2026
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп
Соединенные Штаты достигли исторических максимумов в объеме добычи энергоносителей, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:52:00+03:00
2026-01-29T19:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071076099.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США достигли исторических максимумов в добыче энергоносителей, заявил Трамп

Трамп: США достигли исторических максимумов в объеме добычи энергоносителей

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты достигли исторических максимумов в объеме добычи энергоносителей, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что могу сказать, что мы (добываем - ред.) больше (энергоносителей - ред.), чем когда-либо в истории. Мы извлекаем больше энергии из нашей земли. Особенно в отношении нефти и газа. Мы никогда и близко не подходили к такому", - заявил Трамп на встрече со своей администрацией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Вчера, 19:50
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала