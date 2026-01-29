Рейтинг@Mail.ru
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
19:50 29.01.2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики.
"Крупнейшие нефтяные компании сейчас направляются в Венесуэлу — они проводят разведку, выбирают места и в итоге принесут колоссальную прибыль как Венесуэле, так и Соединенным Штатам", - сказал Трамп на заседании кабинета министров.
Он добавил, что нефтяные компании "тоже будут чувствовать себя отлично".
