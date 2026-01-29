https://ria.ru/20260129/tramp-2071076099.html
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:50:00+03:00
2026-01-29T19:50:00+03:00
2026-01-29T19:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071076234.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Трамп: нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле
Трамп: нефтяные компании принесут Венесуэле рекордную прибыль