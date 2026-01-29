https://ria.ru/20260129/tramp-2071075744.html
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно работают над завершением конфликта на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:47:00+03:00
2026-01-29T19:47:00+03:00
2026-01-29T20:09:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069562975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60a645636e370679fd9473fb38c514ca.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065812.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069562975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3115ec16496aedec8b5cd2be26b4a46b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мирный план сша по украине, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, США
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Трамп: Уиткофф и Кушнер усиленно работают над завершением конфликта на Украине