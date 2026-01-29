Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
19:47 29.01.2026 (обновлено: 20:09 29.01.2026)
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно работают над завершением конфликта на... РИА Новости, 29.01.2026
2026
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно работают над завершением конфликта на Украине.
"Мы считаем, что это (завершение конфликта - ред.) уже близко. Стив Уиткофф усердно работает над этим, Джаред тоже", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета.
