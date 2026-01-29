Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что сохраняет уверенность в урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
19:46 29.01.2026 (обновлено: 19:54 29.01.2026)
Трамп сообщил, что сохраняет уверенность в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша, стив уиткофф
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине.
"Такого первого года еще никогда не было, включая тот факт, что мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. (Спецпосланник Трампа - ред.) Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер, зять Трампа - ред.), и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", - сказал Трамп в ходе встречи с кабмином.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеДональд ТрампСШАСтив Уиткофф
 
 
