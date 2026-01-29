https://ria.ru/20260129/tramp-2071075563.html
Трамп сообщил, что сохраняет уверенность в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 29.01.2026
Трамп сообщил, что сохраняет уверенность в урегулировании на Украине
Трамп: Уиткофф усердно работает над урегулированием на Украине