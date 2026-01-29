Рейтинг@Mail.ru
19:40 29.01.2026
Трамп обсудил с президентом Мексики охрану границ
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с президентом Мексики по вопросам охраны границ, торговли и борьбы с наркотрафиком. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
мексика
сша
дональд трамп
клаудия шейнбаум
мексика
сша
в мире, мексика, сша, дональд трамп, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, США, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум
Трамп обсудил с президентом Мексики охрану границ

Трамп обсудил с президентом Мексики Шейнбаум вопрос охраны границ

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с президентом Мексики по вопросам охраны границ, торговли и борьбы с наркотрафиком.
"У меня состоялся очень продуктивный телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Он прошёл исключительно хорошо для обеих стран. Основное внимание было уделено вопросам границы, борьбе с наркотрафиком и торговле", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что он и Шейнбаум скоро снова поговорят друг с другом и организуют встречи в США и Мексике.
В миреМексикаСШАДональд ТрампКлаудия Шейнбаум
 
 
