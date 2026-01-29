https://ria.ru/20260129/tramp-2071074628.html
Трамп обсудил с президентом Мексики охрану границ
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивный разговор с президентом Мексики по вопросам охраны границ, торговли и борьбы с наркотрафиком. РИА Новости, 29.01.2026
