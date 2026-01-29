https://ria.ru/20260129/tramp-2071056454.html
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества, тема которого официально не раскрывается, на фоне роста напряжённости...
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
иран
вашингтон (штат)
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой из-за роста напряженности вокруг Ирана
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества, тема которого официально не раскрывается, на фоне роста напряжённости вокруг Ирана, следует из расписания Белого дома.
Брифинг проходит на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке
и ужесточения риторики Вашингтона
в адрес Тегерана
. В последние дни представители администрации США
неоднократно давали понять, что Вашингтон готов рассматривать различные варианты действий при отсутствии прогресса на дипломатическом направлении.
Ранее Трамп
заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана
, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Согласно расписанию Белого дома, после закрытого брифинга в 19.00 мск президент США проведёт заседание своего кабинета министров, а позднее, в 00.30 мск пятницы, выступит с заявлением из Овального кабинета, тема которого также не уточняется.
Белый дом не раскрывает, связаны ли запланированные мероприятия между собой или с конкретными решениями в сфере национальной безопасности.