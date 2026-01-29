Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества, тема которого официально не раскрывается, на фоне роста напряжённости вокруг Ирана, следует из расписания Белого дома.

Брифинг проходит на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ужесточения риторики Вашингтона в адрес Тегерана . В последние дни представители администрации США неоднократно давали понять, что Вашингтон готов рассматривать различные варианты действий при отсутствии прогресса на дипломатическом направлении.

Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана , выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".

Согласно расписанию Белого дома, после закрытого брифинга в 19.00 мск президент США проведёт заседание своего кабинета министров, а позднее, в 00.30 мск пятницы, выступит с заявлением из Овального кабинета, тема которого также не уточняется.