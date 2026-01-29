Рейтинг@Mail.ru
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки - РИА Новости, 29.01.2026
18:03 29.01.2026
Трамп проводит закрытый брифинг с представителями разведки
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества, тема которого официально не раскрывается, на фоне роста напряжённости...
Трамп начал закрытый брифинг с разведкой из-за роста напряженности вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества, тема которого официально не раскрывается, на фоне роста напряжённости вокруг Ирана, следует из расписания Белого дома.
Брифинг проходит на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ужесточения риторики Вашингтона в адрес Тегерана. В последние дни представители администрации США неоднократно давали понять, что Вашингтон готов рассматривать различные варианты действий при отсутствии прогресса на дипломатическом направлении.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ
Вчера, 16:38
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Согласно расписанию Белого дома, после закрытого брифинга в 19.00 мск президент США проведёт заседание своего кабинета министров, а позднее, в 00.30 мск пятницы, выступит с заявлением из Овального кабинета, тема которого также не уточняется.
Белый дом не раскрывает, связаны ли запланированные мероприятия между собой или с конкретными решениями в сфере национальной безопасности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: Трамп может дать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
Вчера, 05:12
 
