Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
16:51 29.01.2026
Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ
Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ
Непредсказуемость внешней политики президента США Дональда Трампа вредит его планам по экспорту энергоносителей, примером этого послужил тендер на доступ к... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:51:00+03:00
2026-01-29T16:51:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
сша
европа
в мире, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ

Politico: непредсказуемость Трампа вредит его планам по экспорту энергоносителей

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Непредсказуемость внешней политики президента США Дональда Трампа вредит его планам по экспорту энергоносителей, примером этого послужил тендер на доступ к терминалам приема сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитиков.
Газета утверждает, что проблему продемонстрировал провальный тендер на доступ к новым средиземноморским терминалам приема американского СПГ, который был проведен правительством Греции для энергетических компаний в понедельник.
Трамп раскритиковал Европу за неиспользование собственных энергоресурсов
21 января, 17:01
Трамп раскритиковал Европу за неиспользование собственных энергоресурсов
21 января, 17:01
"Он (тендер - ред.) практически не вызвал интереса со стороны энергетических компаний, что побудило аналитиков предупредить о том, что непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа подрывает его собственные амбиции в области экспорта энергоносителей", - пишет издание.
Глава кипрского подразделения Института исследований мира Гарри Цимитрас рассказал изданию, что Евросоюз стремится заменить зависимость от российского газа американским, однако непредсказуемый и угрожающий подход властей США к отношениям с Европой может быть опасен для нее.
"Инициатива, которую США продвигают через Грецию, важна для США, но необходимо, чтобы отношения между США и Европой стали более ясными. Если Трамп продолжит действовать непредсказуемо и делать то, что делал в Давосе, никто не захочет инвестировать, брать на себя новые инициативы или продвигать их, пока не станет ясно, к чему все ведет", - заявил изданию сотрудник Глобального энергетического центра при Атлантическом совете Чарльз Эллинас.
Издание отмечает, что само греческое правительство при оценке результатов тендера сослалось на серьезное ухудшение отношений между ЕС и США. Однако власти Греции винят и сам ЕС, ограничивший поставки российского газа без необходимого устранения нормативных проблем для открытия новых путей поставок.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп не помешает создать платежную систему БРИКС, считает экс-аналитик ЦРУ
Вчера, 05:36
В начале ноября 2025 года Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского СПГ в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября того же года управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,69 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы
27 января, 21:30
СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы
27 января, 21:30
 
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
 
 
