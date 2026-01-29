Непредсказуемая политика Трампа вредит его планам по экспорту, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Непредсказуемость внешней политики президента США Дональда Трампа вредит его планам по экспорту энергоносителей, примером этого послужил тендер на доступ к терминалам приема сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, сообщает издание Непредсказуемость внешней политики президента США Дональда Трампа вредит его планам по экспорту энергоносителей, примером этого послужил тендер на доступ к терминалам приема сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитиков.

Газета утверждает, что проблему продемонстрировал провальный тендер на доступ к новым средиземноморским терминалам приема американского СПГ, который был проведен правительством Греции для энергетических компаний в понедельник.

"Он (тендер - ред.) практически не вызвал интереса со стороны энергетических компаний, что побудило аналитиков предупредить о том, что непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа подрывает его собственные амбиции в области экспорта энергоносителей", - пишет издание.

Глава кипрского подразделения Института исследований мира Гарри Цимитрас рассказал изданию, что Евросоюз стремится заменить зависимость от российского газа американским, однако непредсказуемый и угрожающий подход властей США к отношениям с Европой может быть опасен для нее.

"Инициатива, которую США продвигают через Грецию, важна для США, но необходимо, чтобы отношения между США и Европой стали более ясными. Если Трамп продолжит действовать непредсказуемо и делать то, что делал в Давосе , никто не захочет инвестировать, брать на себя новые инициативы или продвигать их, пока не станет ясно, к чему все ведет", - заявил изданию сотрудник Глобального энергетического центра при Атлантическом совете Чарльз Эллинас.

Издание отмечает, что само греческое правительство при оценке результатов тендера сослалось на серьезное ухудшение отношений между ЕС и США. Однако власти Греции винят и сам ЕС, ограничивший поставки российского газа без необходимого устранения нормативных проблем для открытия новых путей поставок.

В начале ноября 2025 года Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского СПГ в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.

В конце октября того же года управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,69 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).