Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
16:33 29.01.2026
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно.
2026
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку

Трамп потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно.
По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта.
"ФРС должна существенно снизить процентные ставки - прямо сейчас! Пошлины сделали Америку снова сильной и могущественной, гораздо более сильной и могущественной, чем любая другая страна", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что, отказываясь снижать процентную ставку, председатель ФРС Джером Пауэлл наносит ущерб национальной безопасности США.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины.
"Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.
