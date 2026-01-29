Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку

Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины.

"Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.