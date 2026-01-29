https://ria.ru/20260129/tramp-2071034868.html
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:33:00+03:00
2026-01-29T16:33:00+03:00
2026-01-29T16:33:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260128/bessent-2070842324.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069452828.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп потребовал от ФРС значительно снизить процентную ставку
Трамп потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно.
По итогам январского заседания ФРС США
сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта.
"ФРС должна существенно снизить процентные ставки - прямо сейчас! Пошлины сделали Америку
снова сильной и могущественной, гораздо более сильной и могущественной, чем любая другая страна", - написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что, отказываясь снижать процентную ставку, председатель ФРС Джером Пауэлл
наносит ущерб национальной безопасности США.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины.
"Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.