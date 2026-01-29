Рейтинг@Mail.ru
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tramp-2071027040.html
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент - РИА Новости, 29.01.2026
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент
Мирные соглашения, заключённые президентом США Дональдом Трампом, станут одним из самых устойчивых элементов его политического наследия, заявил в четверг... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:07:00+03:00
2026-01-29T16:07:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069726511.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент

Бессент: мирные соглашения Трампа станут устойчивыми элементами его наследия

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Мирные соглашения, заключённые президентом США Дональдом Трампом, станут одним из самых устойчивых элементов его политического наследия, заявил в четверг министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
"Президент заключал торговые сделки, налоговые сделки, мирные соглашения — я думаю, что именно мирные соглашения будут устойчивыми. Но есть вероятность, что программа Trump Accounts станет самым долговечным элементом его наследия", — сказал Бессент в интервью консервативному изданию Breitbart News.
По словам главы минфина США, именно на этом фоне администрация рассматривает экономические инициативы, рассчитанные на долгосрочный эффект внутри страны. В частности, министр выделил программу Trump Accounts, которую он назвал попыткой вовлечь в экономику тех американцев, кто до сих пор оставался в стороне от инвестиционного роста.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп
23 января, 00:59
 
В миреСШАСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала