Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент - РИА Новости, 29.01.2026
Мирные соглашения Трампа станут его устойчивым наследием, заявил Бессент
Мирные соглашения, заключённые президентом США Дональдом Трампом, станут одним из самых устойчивых элементов его политического наследия, заявил в четверг... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
сша
Новости
ru-RU
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Мирные соглашения, заключённые президентом США Дональдом Трампом, станут одним из самых устойчивых элементов его политического наследия, заявил в четверг министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
"Президент заключал торговые сделки, налоговые сделки, мирные соглашения — я думаю, что именно мирные соглашения будут устойчивыми. Но есть вероятность, что программа Trump Accounts станет самым долговечным элементом его наследия", — сказал Бессент
в интервью консервативному изданию Breitbart News.
По словам главы минфина США, именно на этом фоне администрация рассматривает экономические инициативы, рассчитанные на долгосрочный эффект внутри страны. В частности, министр выделил программу Trump Accounts, которую он назвал попыткой вовлечь в экономику тех американцев, кто до сих пор оставался в стороне от инвестиционного роста.